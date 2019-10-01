台英今部長級經貿對話 同意處理羊肉出口台灣申請

2019-10-01 22:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕經濟部次長王美花今天於倫敦與英國國際貿易部貿易政策部長伯恩斯（Conor Burns）舉行第22屆台英經貿對話會議。台英雙方同意共同合作處理英國對台出口英國羊肉，並討論市場准入議題，及促進離岸風電、醫藥和金融服務等產業的合作方式。

經濟部與英國國貿部今在倫敦進行第22屆台英經貿對話會議。英國在台辦事處在會後指出，台英雙邊貿易去年成長至66億英鎊，雙方今承諾將繼續強化貿易聯繫往來。

辦事處並說明，在今日會議中，雙方同意共同合作處理英國對台出口英國羊肉的申請，會中慶祝台灣開放英國豬肉進口滿周年，並討論市場准入議題、及促進離岸風電、醫藥和金融服務等產業的合作方式。

伯恩斯表示，今天雙方討論了許多議題，包括克服市場准入壁壘，鼓勵出口與投資以及強化台英貿易聯繫往來。伯恩斯說，台灣是英國在亞洲成長最迅速的出口市場之一，在離岸風電、金融服務、食品與飲料和其他許多產業，為英國企業提供了龐大商機，而「在我們準備拿回英國貿易政策主導權之際，維持並強化這些重要的全球性貿易關係更是至關重要」。

王美花則說，英國是台灣在歐洲主要的貿易夥伴之一。雖然脫歐對商業產生不確定性，但也為台英雙邊合作創造許多機會。王美花指出，此次經貿對話會議後，雙邊將致力加強在金融科技、綠色金融、智慧城市領域的合作，並堅持規則導向的多邊貿易體制–世界貿易組織。

近年英國在台辦事處致力推動台英在能源方面的合作，也補充說明，當台灣推動再生能源供電之際，「英國身為世界領先的離岸風力發電大國，已準備好成為台灣的重要合作夥伴」；英國離岸風電供應鏈中，已有18家英國企業在台灣設立辦事處，以進一步開發在地市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法