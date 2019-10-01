台韓如同「芝蘭之交」 韓代表：經濟合作空間大

2019-10-01 21:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國駐台代表姜永勳今天表示，台灣與韓國都支持自由公平的貿易秩序，在保護主義擴散等趨勢領域上，台韓有許多可合作的空間。姜永勳也以中文成語「芝蘭之交」形容韓台友誼，盼強化韓台友好合作發展。

駐台北韓國代表部今舉行大韓民國國慶慶祝酒會，今年5月到任的姜永勳首次主持韓國在台酒會。外交部政次徐斯儉、國民黨榮譽主席連戰、親民黨主席宋楚瑜、監察院長張博雅與多國使節出席與會。

姜永勳致詞時首先回顧2019年是大韓民國上海臨時政府成立百年，並提及臨時政府帶領韓國獨立運動過程中，受到孫中山的支持與協助，「這個珍貴的緣份延續了韓國與台灣的外交關係」。

姜永勳接著提到韓台雙邊關係現況，姜指出，韓台在產業結構上互補，雙邊貿易總額去年達到370億美元，韓國是台灣第5大、台灣是韓國第6大的貿易夥伴。

姜永勳並說道，台灣與韓國享有文化相近性、體育交流活躍，地理位置相近及對於彼此文化的關注，促使韓台人員交流風氣成長。去年訪台的韓國人士超過100萬人、訪韓的台灣人士則達到110萬人，「期待今年能夠創下新的紀錄」。

姜永勳也提出關於韓台未來的2點展望，第一是台灣與韓國都支持自由公平的貿易秩序，且致力於克服全球經濟的不穩定性，他認為，「台灣與韓國在應對匯率貶值、保護主義擴散、以及政經擴散效應的領域上，有許多可以合作的空間」。

此外，姜永勳也樂見雙方青年世代在情感層面變得更為親近，他說，這不僅能讓彼此觀光產業更上一層樓，也將讓韓台關係的未來更加光明。

姜永勳也藉此機會，向在韓的華僑社會與在台灣的韓人社會擔任韓台橋樑致意，並說，台韓關係在過去的數十年間克服時間考驗，使得雙邊關係更為成熟。他以中文成語「芝蘭之交」形容說，先祖所冀望的韓台友誼大概就是如此，期許以先祖為榜樣，一起加強韓台友好合作發展。

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