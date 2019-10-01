陳致中批韓國瑜砍老人健保預算 高市府反嗆不要造謠

2019-10-01 21:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員陳致中今痛批高雄市長韓國瑜，再怎麼野蠻，也不能砍老人健保，再怎麼跳票，也不能犧牲社福支出；高雄市政府晚間回嗆，希望陳致中議員不要造謠，讓生活辛苦的老年人各個人心惶惶。

高市政進一步指出，109年老人健保補助對象、補助金額與108年一致，市府政策沒有改變，社會福利預算會優先編足法定預算，以保障市民基本需求，預算執行如因補助人數增加而不足時，會辦理墊付或其他經費支應。

陳致中今表示， 上會期總質詢曾當面詢問市長韓國瑜，高市府會不會因為財政理由而刪減包括65歲以上長者健保費補助等「非法定社福」支出？韓市長信誓旦旦保證不會，請他放心，請市民放心！

陳致中感慨，萬萬沒想到市長公開保證比衛生紙還不如，用完即丟、講完即忘，無怪乎挖石油政見也否認到底，一點也不奇怪。

他說，以正式預算書編列質詢社會局長，2020年比2019年少編約1.8億的老人健保補助，究竟是什麼理由？！難道是高雄市府打算砍掉補助老人健保？或是明年滿65歲長者準備要被犧牲了？

他指出，確實本來高市府打算這樣蠻幹，後來怕引發民意怒火，影響韓國瑜選情才又臨時踩煞車，導致預算書少編的窘境！直言真的很可惡，對長者照顧永遠都嫌不足，居然韓國瑜大刀一揮要砍掉預算，這裡頭也有韓粉吧！

陳致中認為，雖然社會局長答詢時，說明這是內部預算編列方式的技術問題，會把其他錢移過來用，老人健保絕不會砍，但致中還是很懷疑、很擔心。

如果今天沒有質詢，大家沒有注意，是不是就砍掉了？且社福預算堂堂正正，開大門走大路，為什麼要偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，難道照顧我們的長輩是見不得光的事情嗎？還是只是事後圓謊的托詞？

高市府晚間聲明，地方、中央是一體的，地方非法定福利預算例如「老人健保」，是隨中央公益彩券盈餘而有所調整，高市府每一年都會補滿短差缺口，這不需要陳致中議員好意特別提醒，只希望陳致中議員不要造謠，讓生活辛苦的老年人人心惶惶。

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