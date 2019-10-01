二二八可能受難者名單第3批公告 累計高達1194人

2019-10-01 18:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件紀念基金會今日公告「第三批可能受難者名單」共379名，曾提出以「不擴大、不流血、不否認現有行政機構、政治問題用政治方法解決」四大原則處理台南市二二八事件動盪的前台南市參議員韓石泉也在名單之中，據基金會統計，迄今3次公告的可能受難者名單，可能受難者累計高達1194名。

二二八事件紀念基金會表示，「可能受難者」係指可能因二二八事件遭公務員或公權力侵害，有史料、檔案記載可稽，且尚未領取賠償金或回復名譽證書者。

第三批公告名單顯示，「可能受難者」有魏廷朝之父親魏維崇、台南已故名醫韓石泉、二二八事件期間擔任台南市議會議長及戰後第一屆民選台南市長黃百祿、前台灣省參議員郭國基、第6屆高雄市長楊金虎等人在內。

據了解，基金會是從二二八事件相關官方檔案及人犯名冊中，找到這些可能的二二八受難者資料，相關檔案包含「前台灣省警備總司令部及本部委任代核二二八事變案件人犯名冊」、「憲兵第四團第一營第一連高雄管區二二八首謀份子調查表」。

以及「屏東市三四事變不良份子名冊」、「屏東市警局二二八事變捕獲人犯名冊」、「已決暴動人犯名冊」、「發交勞動訓導營感化二二八事變案犯名冊」、「基隆要塞司令部現押暴動案犯姓名冊」等。

二二八事件基金會董事長薛化元今日受訪表示，相關檔案是來自台灣省警備總部或保密局等資料，這些人在二二八事件多數有被逮捕或去自新的，大多數人都是外界所不知的。

薛化元指出，會被列入可能受難者名單，乃因相關出現在名冊的人士，過去沒有來向政府申請過二二八事件的補償，所以沒在官方名單中，公告「二二八事件可能受難者名單」的用意，則是為了讓當事人及其家屬申請。

二二八事件紀念基金會說明，相關合法之權利人得於2022年1月18日賠償金申請期限截止前，向基金會提出申請。至於個案是否符合賠償要件，須依據「二二八事件處理及賠償條例」及相關子法規定，完成審查程序並提報董事暨監察人會議審議決定。

薛化元提及，基金會今日又剛審定了100多個二二八事件可能受難者名單，未來一定還會有第四批名單公告。

另在可能受難者名單中，還有一名叫「濱口林一」疑似日本人身分的男子，他於1947年4月24日遭到國民黨政府憲兵第四團逮捕。

薛化元表示，二二八事件受難者其實也有日本人，當時的台灣有留下來的，和後來又坐船再來的日本人，基於普世價值原則，日本人若有二二八受難情形，依法可以申請賠償。

此外，被國民黨政府逮捕的二二八事件涉案人士職業別相當多元，在379名可能受難者名單中，包含擔任高雄第一中學主任的林慶雲、鋁廠員工姚福祥、台南農民楊狐狸、無業者陳木瓜、警長郭戊己、東勢管理處技術員蔡金致、鐵工林水明。

以及商人蔡其讓、台南工學院學生張正生、理髮匠李木火、台中建國初級職工學校教員李炳坤、新竹小販蔡揚培、新竹縣圖書館館長黃師樵、汽車司機許朝慶、警員張君王、桃園水利組合職員詹水枝、地瓜小販馮振旺。

還有車夫沈金木、皮鞋匠李樹林、新竹米商曾廷錦、木材商陳華山、東風飯店店東蘇連枝、裁縫張阿炳、茶業公會辦事員榮漢昌、正華旅社帳房凌國端、藥商兼廣播員汪思明、冰商張戊申、醬油商徐溫章、泥匠連金枝、漁民紀秀定、林口鄉合作社事務員林朝宗、鳳梨公司車夫李仍鴻、航空公司無線電台工人完恩財、舊書小販李添丁、賣菜郎李茂松、德隆鐵工廠股東李三土、炭工高參福等人。

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