南方澳斷橋》蔡總統探視傷者 允諾給予最好的治療

2019-10-01 18:34

〔記者林欣漢／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳地標跨港大橋斷裂，12人送醫，蔡英文總統今天晚上到醫院探視傷者，她表示，希望給他們最好的、最完整的照顧直到康復，也已經請交通部長林佳龍要查清楚事情的原因，並做好證據的保全工作，以因應將來調查的需要。

南方澳地標跨港大橋斷裂時，一輛油罐車正在過橋，直墜海中，張姓油罐車司機全身多處骨折，經搶救後雖然還未脫離險境，但狀況已經穩定下來。

蔡英文說，張姓司機頭部應該沒有受到大傷，意識還算清楚，只是他的內出血需要長一點時間的治療，因為他比較累，在休息了，家屬也都在現場陪伴，看起來蠻平靜、有信心，需要較長時間來復原，我們有告訴家屬會提供最好的照顧，讓他在醫師的照顧下好好恢復。

另外，兩名海巡人員在斷橋現場佈設攔油索時不慎受傷，目前在急診室觀察，蔡英文也前往探視、勉勵，她說，院方認為兩人沒有大礙的話，一、兩天內就可回家，看起來精神都不錯。

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