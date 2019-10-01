統促黨違法慶中共國慶 呱吉曝「瘋狂景象」嘆：血管快爆！

2019-10-01 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕統促黨為慶祝中共國慶的遊行申請遭警方駁回，但統促黨總裁「白狼」張安樂今（1）日仍然率隊違法集會，警方動員警力到場，卻到了張安樂演說講完才進行最後一次的正式驅離，張安樂與黨員隨後離開，台北市議員「呱吉」邱威傑就對此提出多點質疑。

呱吉提到，台北市集會遊行需要的路權申請通常要7個工作天，而昨天晚上市警局才發出新聞稿，指出統促黨並沒有合法取得路權，今天下午卻在台北車站看到拔地而起的舞台與紅色人潮。他強調，由於北車是交通樞紐以導致沒有多少集會遊行能合法申請，更何況統促黨早已被指出「沒有合法申請」。

呱吉說，市警局今日稍晚補充又說張安樂有申請到路權，並聲稱是「文化廟會活動」，他質疑「究竟是昨天的新聞稿還是今天的說明有誤？」

呱吉表示，自己過去辦理各項集會活動都相當遵守法治，連靜態的台大連儂牆都開協調會並再三確認台北市相關局處是否認可、以及合法性與否，但如今許多組織成員曾有犯罪紀錄、幾乎可以稱為「犯罪組織」的統促黨卻可以「大開方便之門」，不用一天的申請時間就可以違規使用台北車站前人潮來往的廣場。

呱吉提到警員到場四次舉牌後才驅離現場民眾，但過程中活動都已舉辦完畢，連張安樂的演說都結束了，才最後一次舉牌、正式驅離。這些畫面讓他質疑「如果是台北市普通良民，有這樣的自由嗎？」

呱吉強調，他完全支持台灣人民有表達各種政治意見的自由，但他無法接受無視統促黨犯罪事實、今日集會遊行種種違法違規事實，因此看到紅色人潮在警力驅逐後，開心地在廣場合照等等的瘋狂景象，讓他情緒激動導致血管要破裂的感覺。

呱吉臉書全文

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