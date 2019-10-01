爭取支持南市總預算案 市長黃偉哲明拜會議長郭信良

2019-10-01 22:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市2020年度總預算案，因日前遭市議會「退回」，經市府今（1）日主動聯繫議會，台南市長黃偉哲將於明（2）日拜訪議長郭信良，以爭取支持總預算案順利審議。

市府表示，因據市議會提供給市府的程序委員會會議紀錄，郭信良議長決定不予審議，而總預算涉及重大建設與警消社福，為求市民福祉不受影響，台南市長黃偉哲今天要求市府秘書長方進呈聯絡市議會，確認明天上午10點半親自拜會郭信良議長，溝通總預算案。

黃偉哲表示，市府明年歲出增加，除了用於道路、農水路、治水等中央補助的重大建設外，還包括警消員額增加帶來的人事費用，以及危險與繁重加給，所有預算均用在市民期盼的各種發展，還望議會能理解與支持。

黃偉哲強調，許多縣市在2020年度都因為爭取到中央建設而必須舉債，例如高雄舉債64億、新北舉債145億、台中舉債198億，當各縣市都為了建設而舉債，台南也不能因為死守零舉債而失去建設機會，期待與議長攜手合作，一同推動城市發展。

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