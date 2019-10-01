中市議員批審計處睡著了 未剔除違法預算

2019-10-01 19:48

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市議員楊正中、張瀞分今日拿出106、107年總決算審核報告，指出梧棲、龍井、潭子區公所皆有挪用預算及用途不符支出等情形，審計處卻未剔除這些預算，未來市府可編列預算彌補。他們呼籲，審計處硬起來，該追繳的預算必須追回，否則倒楣的是台中市民。

楊正中說，106年總決算審核報告就指出梧棲區公所應減列「未編列預算之採購及參訪活動」204萬5942元、龍井區公所應減列「未編列預算之採購」2萬7500元；107年審核報告中也指出，梧棲區公所應減列「與預算用途不符之參訪活動支出」71萬7320元，潭子區公所應減列「與預算用途不符之參訪活動支出」31萬2660元。楊正中說，上述支出都違反預算法，審計處應該剔除，將預算追回，但審計處好像睡著了，只列為減列、保留數，未來市府可編列預算來彌補這些不當支出。

張瀞分也說，審計處應是政府預算把關、防弊的最後一道牆，但審計處卻高高舉起、輕輕放下，未糾正違法支出，如此將讓公務人員無所適從。

張瀞分、楊正中呼籲，審計處硬起來違法支出應全數剔除，才能讓公務人員有所遵循，否則苦的只是台中市民。

另外，楊正中也質問減列金額最多的梧棲區公所處理情形，梧棲區公所表示，將在明年既有預算中分年轉正，先行彌補115萬元的缺口。

對此，台中市審計處副處長楊美冠表示，全案已移送法務部行政執行署台中分署強制執行，已先行扣押89萬4000元繳庫，其他部分也依法持續追蹤列管處理中，並未結案，絕對不會有議員質疑「高高舉起、輕輕放下」的情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法