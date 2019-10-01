南方澳斷橋》韓粉見獵心喜推責 網友怒嗆：無知又可惡

2019-10-01 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣南方澳跨海大橋上午坍塌斷裂，3艘漁船被壓在橋下，連搶救的海巡人員，至少12人受傷送醫，總統蔡英文第一時間下令國軍全力救援，下午也親自到醫院探視傷者。沒想到卻有韓粉見獵心喜發文，企圖把責任推給20年前的綠營縣長，甚至還提到要力挺國民黨總統參選人韓國瑜，文章曝光遭網友罵爆。

南方澳地標跨海大橋上午9點半驚傳倒塌，至少有3艘漁船被壓垮，還波及一輛油罐車起火燃燒，消防局派員搶救，已知12人受傷送醫。蔡總統第一時間就下令動員所有的力量搜救，國軍也啟動水下的搜救大隊，希望能在最短時間內將所有人救出。

沒想到此時卻有韓粉幸災樂禍地在挺韓社團「韓國瑜鐵粉後援會」發文指出，「南方澳跨港大橋倒塌！落成不過二十年的橋樑！當年的宜蘭縣長民進黨游錫堃、劉守成出來面對！一月十一下架民進黨力挺韓國瑜+1」。

對此，臉書「不禮貌鄉民團」就轉貼文章砲轟，「再怎麼討厭蔡英文，也不要在斷橋時幸災樂禍！今天發生的斷橋事件，總統蔡英文已經在第一時間下令國軍全力救援，卻有藍營支持者見獵心喜，企圖把責任推給20年前的民進黨，要他們出來負責」、沒人性也該有個底限，現在是搞政治鬥爭的時候嗎？」

臉書「只是堵藍」也痛批，在台灣最可悲的是，還在救災就一堆敵對勢力在抹黑了，然後還有人信」、「台灣無知上次第三，這次應該可以第一」。網友也紛紛砲轟，「無知又可惡」、「X！20年前是國民黨執政，要不要也站出來負責！」、「見縫插針，難怪臺灣越來越沒落」、「藍腦破洞很久了，其實也不怎麼意外」。

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