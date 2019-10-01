呂秀蓮仍質疑小英學位 徐世榮：建議直接去英國開記者會

2019-10-01 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文主動公開論文，民眾可以在國圖的「台灣博碩士論文知識加值系統」線上檢索、瀏覽，也被授權可以下載及列印，不過前副總統呂秀蓮30日仍開記者會持續質疑，還要求曾獲得蔡英文畢業證書的教育部、中選會、政治大學公布所有論文版本，政大地政系教授徐世榮相當不以為然，建議呂秀蓮應該直接去英國倫敦政經學院召開記者會，他笑說，不知到時鬧出「國際笑話」的人會是誰？

徐世榮在臉書上提出建議，他認為對於蔡英文博士論文的質疑，必須將「論文品質」及「論文效力」二者分開，絕對不能將二者混淆，因為前者屬於言論自由層，無論褒貶每人都能提出不同見解，但後者則是完全不同，是屬於英國倫敦政經學院的「學術專業判斷」，應該予以尊重，絕對不能「用前者來否定後者」。

徐世榮認為，以呂秀蓮記者會的發言內容，能看出已經混淆了這二者，呂秀蓮質疑蔡英文總統的博士論文效力，也就是在質疑蔡英文總統的博士學位了；但她質疑的對象其實已經不只是蔡英文博士，更是英國倫敦政經學院。

徐世榮強調，若呂秀蓮等人依舊不相信英國倫敦政經學院所補發的博士畢業文憑，執意要繼續質疑蔡英文總統的博士學位，那他會建議呂秀蓮應該直接去英國倫敦政經學院召開記者會，因為她質疑的真正對象其實是英國倫敦政經學院，徐世榮笑說，但「不知那時鬧出『國際笑話』或『國際醜聞』的人究竟會是誰？」

徐世榮臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法