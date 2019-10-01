前內政部次長顏萬進涉貪服刑 今天下午2點假釋出獄

2019-10-01 16:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］前內政部政務次長顏萬進因涉及北投纜車貪污等案件，被判合併應執行13年徒刑確定，因刑期過半、獄中表現、累進處遇等符合假釋規定，法務部矯正署9月20日核准顏萬進假釋，高等法院9月24日裁定保護管束，八德外役監今天已收到相關文件，隨即展開假釋作業，顏萬進於今天下午2點步出外役監，依規定他須於24小時內向地檢署觀護人報到。

顏萬進於2014年2月發監宜蘭監獄、2016年獲准轉至八德外役監，據悉，顏萬進目前的累進處遇為二級、表現良好，根據外役監規定每月可減刑12天，顏萬進服刑至今5年半，加上減刑的部分，刑期已經過半。

今年9月20日矯正署核准顏萬進假釋，高等法院於9月24日裁定保護管束，並由檢方開立保護管束執行命令，相關文件於今天送達八德外役監，顏萬進於下午2點假釋出獄，出監後依規定須在24小時內，向戶籍地的宜蘭地檢觀護人報到。

顏萬進在擔任內政部政務次長任內，因辦理北投纜車標案涉及貪污弊案，他被控向業者收取120萬元並協助取得執照，最高法院於2013年11月依違反「貪污治罪條例」判處他應執行12年6月徒刑、褫奪公權8年確定；顏萬進另因涉及業務侵占、詐欺取財案被判刑10月確定，法院裁定合併應執行13年徒刑。

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