黃捷提告被罵「不尊重長輩」 遭斥「小王八蛋」議員批年齡歧視

2019-10-01 16:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕高雄市議員黃捷日前因遭韓粉公然辱罵「垃圾」而提告，但卻遭鋼鐵韓粉「杏仁哥」痛批此舉是「不尊重長輩」；而上週才因議事程序爭議而遭苗栗縣長徐耀昌痛罵「小王八蛋」、不懂禮貌的縣議員曾玟學今也聲援黃捷，強調許多年輕政治人物展現其專業，但卻被「畏懼年輕人的長輩」拿年齡大作文章，根本毫無邏輯可言。

曾玟學上週發文質疑縣議會開議第一天都在中午前就結束，理由是「縣長會請局處首長與議會全體議員進行午宴。」卻引發徐耀昌不滿，爆粗口痛罵曾是「小王八蛋」、「他媽的這樣做媒體被操弄，什麼跟什麼！」並提醒「年紀輕輕要懂禮貌」。

曾玟學認為，選舉期間時也曾因年紀輕而受到質疑，但上任後藉由實際表現證明自己並不比資深議員差，而且所提的批評、質疑都有事實依據、可受公評；然而如同黃捷所遭遇的狀況，年輕政治人物常被用年齡及資歷為由而遭受不理性攻擊，對於同是由選票選出的民意代表而言十分不公平。

曾玟學說，有些「跟不上時代」或「畏懼年輕人」的長輩，忽視年輕政治工作者的專業表現，也找不到其他事由可以批評，就在年齡上大做文章，只顯得既無氣度又無邏輯可言。

曾玟學也以香港社運人士黃之鋒為例，強調黃在年僅17歲時就以追求民主的理念與行動，深深影響著香港社會，並登上美國《時代》雜誌亞洲版封面；而在台灣的太陽花運動也看到年輕的林飛帆、陳為廷展現的論述及決策力能，再再證明民主社會不應存在以年齡歧視、偏見忽視專業的現象。（16:21更新）

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