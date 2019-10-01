沒有國慶、只有國殤！ 淡大港生10.1牽起人鍊

2019-10-01 15:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是中共建國70週年國慶，北台灣多所大學今天聯合發起「大台北聯校自由之路」，表示今天是中共國慶，卻是香港的國殤日、奮戰日。淡江大學約百名港生、台灣學生今天中午在書卷廣場，手拉手圍成一圈「人鍊」，高唱「願榮光歸香港」，並喊「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」，希望喚起更多人持續關注香港的處境。

約百名學生以及在台港人，今天中午穿著黑衣，緊戴黑色口罩、防毒面罩，在書卷廣場圍成一圈「人鍊」，高唱「願榮光歸香港」，接著至商管大樓前，站成一排「人鍊」，接著合唱「願榮光歸香港」、「肥媽有話兒」等歌曲，不少往來師生停下聲援。

港生、淡大外語學院一年級學生李同學說，今天是中共國慶日，但卻是香港的國殤日，而在台灣為香港發聲，心情相當複雜，因為還有更多香港親友在街頭面臨濫用武力的警察、催淚彈等考驗。她也想和台灣人說，要好好珍惜現在所擁有的民主自由，千萬別坐視某些破壞民主的事情發生，到時候再爭取就太晚了，更說要提醒台灣人「千萬不要相信中共說的話」。

發起活動的淡大外交與國際關係學系劉同學說，希望透過活動展示對香港民眾爭取自由和民主，以及捍衛人權、公義與法治的決心，以沉默訴說暴政，以和平爭取支持。

劉同學說，也許人鏈無法改變什麼，但藉此象徵香港希望獲得更多人支持，繼續走這條艱辛漫長的抗爭路，因此在台港生各自努力，雖然有些港人無法留在香港，但大家在世界各地各自為香港爭取民主努力，也心連心，萬一親友出事情，一定會義無反顧拋下學業、事業回去。

今天包括文化大學、淡江大學、台北大學、台北藝術大學以及政治大學，聯合發起「10.1大台北聯校自由之路」，象徵台港同學手牽手，連接自由民主之路。

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