藍委批蘇揆耍官威 防災分顏色

2019-10-01 11:14

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨在中央災害應變中心與花蓮視訊12分鐘無畫面後怒問「我要等多久」，國民黨立委批評蘇，從高雄市長韓國瑜、澎湖縣長賴峰偉到花蓮縣長徐榛蔚都被蘇在防災中心質疑過，防災分顏色，一味耍官威、作秀。

立院國民黨團今早召開記者會，批評蘇貞昌防災分顏色，耍官威。國民黨團總召曾銘宗指出，今年7月間丹娜絲颱風襲台，蘇貞昌嘲諷韓國瑜「不是說高雄市要全力顧市政，怎麼還有餘力選總統？」﹔8月間白鹿颱風來襲，對未聯繫上賴峰偉大發雷霆，但事實上當時澎湖災情並不嚴重，是三級開設，縣長根本不需要到防災中心去﹔昨天米塔颱風來襲，蘇貞昌批正在與氣象局連線的徐榛蔚，罵「我要等多久」。

曾銘宗說，但今年8月8日利奇馬颱風來襲，桃園市長鄭文燦出國，8月9日中央災害應變中心開設，蘇沒有質疑也沒有任何提醒鄭文燦。曾質疑，地方政府首長接行政院長電話比較重要？還是處理緊急事件比較重要？行政院救災防災分顏色，把中央災害應變中心作為一個平台，專門欺負藍營縣市長。

曾銘宗也表示，過去前總統陳水扁、馬英九，一有重大災害就會第一時間視察中央災害應變中心，但這段期間發生多起颱風來襲，並沒看到蔡總統視察中央災害應變中心，蔡只忙於選舉行程，心中只有選票。

國民黨立委童惠珍批評，民進黨政府非常會選舉，從現在開始到1月11日，全台灣都是民進黨造勢作秀的場合，把中央災害應變中心做造勢場所，奉勸民進黨政府做好國政，要讓人民看到在拚經濟，中央地方團結防災，而不是一味耍官威、作秀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法