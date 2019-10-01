跟韓市長一起請假？高市官員回答總質詢「應該會」到場

2019-10-01 09:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天進行社政部門質詢，民進黨議員陳致中詢問三位局處長說，「傳言市長韓國瑜在總質詢時會請假，局處長總質詢時會不會參加？」社會局長竟回答「應該會！」，但隨即發現失言，立刻改口說「絕對會！」

陳致中表示，傳言韓國瑜在總質詢時會請假，不會列席，請教在場的三位局處長（社會局、原民會、客委會），會影響三個局處業務推動嗎？你們總質詢會不會參加？會不會來議會備詢？

社會局長黃淵源回答說，不會影響，至於總質詢會不會參加，黃淵源竟脫口而出說：「應該會！」，引來陳致中質疑「應該會？」，黃淵源發覺失言，立刻改口說「絕對會！」

原民會主委吳慧琴、客委會主委黃永卿，均強調業務推動不會影響，總質詢時「絕對會到場！」

此外，民進黨議員李柏毅則對前任社會局長葉壽山任職幾個月就落跑、到屏東選立委，表達遺憾，批說「沒選上不要回來了」。

陳致中稍後接受媒體訪問時說，他認為韓國瑜在總質詢時一定會請假，市府官員會不會一起落跑？他今天問了三位局處長，社會局長語出驚人說他應該會到，後來才改口說絕對會到。

陳致中強調「有時候第一時間的回答，會不會就是真實答案」，到時候不要市長落跑，官員也落跑，局長也落跑，市府鬧空城，市政業務如何推動？他要求「市府官員上緊發條，市長不在已經很糟糕了，不要官員也在混水摸魚，這樣不行！」（10:27更新）

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