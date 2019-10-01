何韻詩遭潑漆案》范世平斷言：統促黨幫蔡英文助選！

2019-10-01 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕「撐港反極權」台港大遊行29日在台北登場，香港歌手何韻詩也到場力挺，卻遭到中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富從後方潑紅漆攻擊，事後兩人移至北檢複訊，30日交保，台師大政研所教授范世平認為統促黨做出此舉反而「繼習近平後再接再厲地幫蔡英文助選」。

范世平表示，習近平日前挖走索羅門與吉里巴斯兩個台灣的邦交國，目的是想要給蔡英文「當頭棒喝」，導致民調下滑，但結果卻適得其反。而此次何韻詩被潑漆事件更是讓蔡英文從蔡英文從「反送中」撿到槍變成撿到炮。

范世平說，涉嫌潑漆的「統促黨」胡志偉面對媒體詢問竟聲稱「反對港獨暴力來台灣，台灣要安定」，但「統促黨」是張安樂所創，張安樂是「竹聯幫」的大老，加上胡志偉又用粗暴的方式對何韻詩潑漆，他不禁反問：「到底誰在使用暴力？誰在破壞安定？」

范世平強調，胡志偉刻意蒙面並穿上「反送中」字眼的黑衣，凸顯想逃跑的「僥倖心態」，根本是不夠光明正大的「逃跑機會主義」，胡志偉是統促黨「自忠黨部」的主委，「自忠」應該取自是紀念抗日名將張自忠，卻用「逃跑機會主義」褻瀆了張自忠。

范世平大嘆，香港有人不支持「反送中」，有些黑道份子穿著白衣在街頭反制，甚至發生衝突，但這些「白衣人」仍舊標榜是「站在社區利益的立場」，但台灣的「統促黨」卻是毫不遮掩，用代表共產黨的「紅漆」，赤裸裸地承認是中共打手。

范世平臉書全文

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