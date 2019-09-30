何韻詩潑漆案》韓國瑜稱要尊重不同聲音 徐世榮開砲打臉

2019-09-30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭爆曾與向香港藝人何韻詩潑漆的統促黨自忠黨部主委胡志偉合照過；韓國瑜今（30）日下午解釋，不可能跟每一個照相的人，先問對方各方面的問題，強調「我們是一個自由民主的社會，應該包容不同的政治意見跟政治立場」。但政大地政系教授徐世榮忍不住開砲，批評韓國瑜時常臉不紅氣不喘地說出前後立場完全不一致的話。

有粉專爆料韓國瑜曾與胡志偉合照過；韓國瑜則解釋，不可能跟每一個照相的人，先問對方各方面的問題。他也強調，「『我們』是一個自由民主的社會，應該包容不同的政治意見跟政治立場」，他並呼籲，「『所有的台灣好朋友們』，尊重不同的意見，尊重不同的聲音，這是『我們』台灣很基本的民主素養。」

「『恁爸等你』是尊重與包容？看來韓國瑜並不屬於他口中的『我們』！韓國瑜也不屬於他口中的『所有的台灣好朋友們』！」徐世榮在臉書表示，韓國瑜日前在造勢晚會上，把所有對韓國瑜的質疑，如打麻將、吃喝玩樂、抱女人、追蹤器、農舍、挖石油等，一律都當成是「黑韓產業鏈」，並以非常挑釁的「他奶奶的」、「放馬過來」、「恁爸等你」等字眼來回應，「試問，這是哪門子的尊重與包容？為什麼他前後會出現這麼大的落差？這該如何解釋」？

徐世榮指出，韓國瑜口中的「我們」及「所有的台灣好朋友們」大抵都是以禮待客並真誠以對，也會尊重與包容不同的聲音；韓國瑜口中的「我們」及「所有的台灣好朋友們」大抵也都不會隨著利益或政治風向而瞎掰、說謊、或唬爛，出現立場前後不一致的情形。

徐世榮批評，但韓國瑜這位自我宣稱的庶民卻是大大的不同，竟然可以時常臉不紅氣不喘的說出前後立場完全不一致的話，看來韓國瑜應該不屬於自己口中的「所有的台灣好朋友們」這一類別，「他也不屬於他口中所說的『我們』，因為，唯有如此才可以解釋為什麼他的立場會時常出現轉變與反覆，也唯有如此才可以理解他為什麼會情不自禁的說出各種髒話」。

徐世榮直言，由韓國瑜今天所說的話，大家可以清楚地發現，他與「我們」及「所有的台灣好朋友們」的確是大大不同的！

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