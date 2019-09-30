總統府駁中時指小英論文涉抄襲 重批應節制抹黑報導

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府指出，有關今日中國時報報導，稱有網友透過論文查核系統檢查蔡英文總統1984年所發表的博士論文，發現多有重複文字，懷疑有抄襲一事，經查，被指涉「被抄襲」的文獻，均為1984年後出版，而迄今世界各國尚未發明時空旅行科技，故此一報導可信度如何，不言可喻。
總統府另指出，該則報導指總統府對相關詢問「未讀未回」一事，實因我們認為媒體對一定程度的基礎事實，應有自行查核的能力，況本日颱風來襲，媒體對類似違反常識之抹黑報導應自有節制，自無需再為回應，浪費社會公器，特為說明。
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〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府指出，有關今日中國時報報導，稱有網友透過論文查核系統檢查蔡英文總統1984年所發表的博士論文，發現多有重複文字，懷疑有抄襲一事，經查，被指涉「被抄襲」的文獻，均為1984年後出版，而迄今世界各國尚未發明時空旅行科技，故此一報導可信度如何，不言可喻。
總統府另指出，該則報導指總統府對相關詢問「未讀未回」一事，實因我們認為媒體對一定程度的基礎事實，應有自行查核的能力，況本日颱風來襲，媒體對類似違反常識之抹黑報導應自有節制，自無需再為回應，浪費社會公器，特為說明。
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