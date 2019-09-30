楊文科：誤以為米塔是「擦邊球」 否則會取消出國

2019-09-30 17:30

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科今天下午4點半接受記者越洋專訪說，他帶團到義大利考察，行前曾因米塔來襲而一度想取消，後因從相關資料和消防局所提供訊息稱米塔「只是擦邊球」、「對新竹縣影響不大」才會如期啟程，否則他不會在颱風來襲時出訪，予人觀感不佳的印象。如今內心雖急，但當地班機不如想像中便利，再加上縣府內部分層、分工負責明確且嚴謹，又有副縣長陳見賢坐鎮指揮中，他可以放心完成既定的行程。

楊文科說，他昨天傍晚5點多還跟縣府消防局等確認米塔的動態，聽到匯報顯示對新竹縣威脅不大後才整軍出發。

這一路上他跟縣府團隊仍保持密切聯繫，隨時緊盯氣象動態，直到越晚發現米塔的行進越對新竹縣構成威脅後，他人已經準備登機，就要踏出國境。

楊文科說，縣府的分層分工是嚴謹的，他也充分相信且授權副縣長陳見賢。

他說，直到登機前一刻，他仍跟副縣長陳見賢、縣府人事和消防等單位保持密切聯繫，到昨晚快10點，他已知道米塔颱風在今天中午過後會對新竹縣增強影響力，且達停班、停課的標準，所以要求縣府人事處、消防局加強跟桃園、新竹2市聯繫，協調颱風假是否同步。但是人事處回報說，他們遲遲無法獲得新竹市長的回應。

而他跟副縣長陳見賢都認為，與其讓鄉親一早出門上班上學後，到了中午過後冒著風雨逐漸轉強的危險才來宣布放假，不如決定今天一早就放為宜。

他澄清，行程中主要還是考察當地的一些產業和建築，希望能作為新竹縣未來翻轉舊城區、開發新市鎮的參考，並沒有外傳的酒莊、Outlet行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法