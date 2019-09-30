新竹縣長楊文科宣布停班課後出國 副縣長︰不影響防災

2019-09-30 16:16

〔記者黃美珠／新竹報導〕米塔颱風來襲，新竹縣宣布停班課，縣長楊文科卻出國引發外界議論。新竹縣副縣長陳見賢強調，新竹縣政府一切如常運作應變防災中，從昨（29）日由縣長楊文科親自3級開設防災應變中心，今天早上由他接手提高為2級，今天中午以後改為1級開設，清楚顯現縣府踏實、分層分級隨著颱風的日益接近，而加強整備防災中。

陳見賢︰縣長出國是既定行程

陳見賢說，這趟考察行程安排已經很久，縣長一行人9月29日深夜出發，預計10月8日一早返國。

縣府表示，縣府此行主要是考察當地的產業及建築發展，並與駐義大利代表處進行經貿交流，希望作為國際AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、大竹東科技園區等「3支箭」的建設發展參考，希望也從中汲取經驗，作為新竹縣翻轉舊城市新風華的竹東中興道整治、竹東精華區閒置國有地招商等計畫的參考，所以隨行的有產發、交旅、農業等一級主管。

陳見賢說，縣長楊文科昨天深夜根據中央氣象局的資料，認為新竹縣已達到停班停課的標準，儘管明知颱風的影響力要到今天中午以後才會真正顯現，但仍為了鄉親的安全，宣布今天一早就停班停課，為的就是避免讓大家早上上班上學後，在中午或下午風雨增強之際必須冒險返家。

陳見賢說，颱風來襲，只要風雨達到停班停課的標準，就宣布停班停課，新竹縣昨天深夜就是根據中央氣象局的資料，顯示已達標準才宣布。

外界拿新竹縣跟新竹市有停沒停做文章，他強調2縣市之間最大的差別，就在新竹縣多山，而山區雨量較豐沛，這次颱風又逢滿潮，另需防海水倒灌。

陳見賢說，「新竹市沒有達到停班停課的標準，自然就沒有停班停課，這跟新竹縣的狀況是不一樣的。」

他還說，縣長楊文科昨天深夜坐鎮防颱，期間數度透過人事處、消防局等跟新竹市、苗栗縣府聯繫，儘管新竹縣市停班停課不同調，但是他還是秉持前述客觀的氣象預測而宣布竹縣停班停課，隨後才在11點多搭機前往義大利考察。

事實上，出國前，楊文科也曾大方在24日的主管會報上公開簡單說明此行，並當眾宣布不在期間，全權由副縣長陳見賢代理。

縣府強調，縣長不在期間他們落實分層負責，就以這次防颱來說，在既定該撤離山區鄉親的時間點上，他們依舊執行撤離任務，防災的應變中心也由原來的3級開設，到今天中午逐步提高到1級開設，何來「颱風來，竹縣免防災」之說？

中央氣象局新竹氣象站表示，一般氣象局建議的停班停課標準是，在暴風圈4小時內將抵達之下，平均風力達7級以上、或是最大陣風10級以上、或是24小時累積雨量山區到200公釐、平地有350公釐，任一狀況都是已達停班停課標準，實際如何取捨則由縣市政府決定。

新竹縣政府表示，昨天深夜10點，他們看到氣象局的預報資料顯示，今天新竹縣境內24小時雨量平地最大200公釐，山區至少200公釐，平均風力在今天中午過後會逐步增強到7級，最大陣風到10級，所以確實已達停班停課標準。

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