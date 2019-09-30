重罰統促黨瓦解黑幫基礎 徐永明：斷北京在台暴力之臂

2019-09-30 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨人士29日在立法院前，混入反送中大遊行並朝香港歌手何韻詩潑紅漆，警方火速逮捕涉案胡、梁2嫌，依違反組織犯罪條例、集會遊行法及刑法恐嚇等罪移送，警方今再逮7名共犯。對此，時代力量主席徐永明表示，重罰目無法紀統促黨，瓦解黑幫基礎，才能斷北京在台暴力之臂。

徐永明在臉書表示，過去統促黨總裁張安樂之子帶黑衣人接機黃之鋒，揮手攻擊執勤員警，依妨害公務罪起訴，但竟無罪；台大中國新歌聲濺血事件，也是張安樂之子帶頭鬧事，依傷害、恐嚇等罪起訴，卻只判拘役40天，還可易科罰金。

徐永明指出，這兩件社會矚目的案件都跟統促黨有關，卻因為裁罰之輕，統促黨至今仍橫行無阻，甚至昨日在台港大遊行中向香港歌手潑漆，簡直是目無法紀。統促黨長期以黨之名，掩護黑勢力，唯有瓦解背後的組織犯罪基礎，才能斷了北京在台的暴力之臂。

徐永明最後呼籲，中國伸向台灣社會的不只是拳頭，在媒體傳播等各層面都已滲透極深，中共代理人相關修法只能加緊完成。國會多拖一天，紅色勢力壟罩台灣的壓力就更大一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法