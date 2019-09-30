蔡壁如譴責統派潑漆何韻詩 反問「兩岸論述為何要講清楚」

2019-09-30 15:03

〔記者郭安家／台北報導〕台灣民間團體昨辦聲援香港反送中集會，但香港歌手何韻詩卻遭中華統一促進黨潑紅漆，台北市政府顧問蔡壁如今上午接受廣播節目專訪時譴責此事，並指台灣雖然多元文化可表達各種立場，但這種非理性語言不好；被問及台灣民眾黨兩岸論述模糊，蔡坦言，民眾黨兩岸論述講不清楚，有些事情真的是講不清楚，並反問「你為什麼要講清楚？」

蔡壁如接續表示，我們有自己主權、民選總統、有自己憲法，有一套法令在走，就是這樣，有些人硬要說「我就是要怎樣」，但現實上這就是台灣困境，所以有時候兩岸維持一點模糊，「也許就這樣過去。」

主持人邱明玉認為，柯文哲兩岸關係講得還比總統蔡英文更模糊，且沒有面對實質問題，對台灣沒清楚定位，這樣民眾黨要如何面對立委選舉？

對此，蔡璧如回說，兩岸話題無法迴避，但前總統馬英九講不統不獨，還是在統的方向維持現狀，而蔡英文選舉到要一直去刺激中共，到底好還是不好，蔡英文覺得賣亡國感年輕人就會買單；她說，還是回到科學理性分析，中美貿易，中國對美國還是略遜一籌，但中國談判過程不高興要踹台灣。

蔡壁如表示，三角關係下台灣還是小國，中國其實還是有能力去整你，例如最近中國觀光客不來，中國還是有很多方法；而選舉到了，蔡政府又到處大灑幣，旅遊業很可憐，就降低其房屋稅、地價稅降很低，北市少收3億元，這3億元蔡英文也沒講要怎麼調整。蔡壁如說，「我們就是小國，我喊小國，中共也沒辦法對我們怎麼樣。」

談到何韻詩昨晚被潑紅漆，邱明玉轉述指，有人說首都發生此事太丟臉了，何在香港也未遭潑漆。蔡壁如回應，警方報告指，一群人在集會遊行，所以大概是先有注意，但沒鎖定特定的人，之前沒有情資；她譴責說，台灣雖然多元文化可以各種方式表達立場 但這種非理性言語是不好的，呼籲還是理性。

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