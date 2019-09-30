議員爆「彩虹媽媽」超爭議教材！呱吉：取消早自習

2019-09-30 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前台北市議員黃郁芬爆出「彩虹媽媽」教育爭議後，議員「呱吉」邱威傑昨（29）日更發布影片呼籲民眾關注這個議題，稱彩虹媽媽的教材完全與現代追求性別平權和多元性別的教育方針背道而馳，更提出解方「取消早自習」盼能引起社會關注。

「呱吉」邱威傑在《呱吉脫殼屑》節目中指出，為因應校園教職員人力不足的問題，隸屬於社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會的「彩虹媽媽」，便召集志工和教友，於早自習或課後輔導時間，進入校園協助監督管理。

呱吉提到，雖然彩虹媽媽這個名稱聽起來，既和平又快樂，還支持多元性平教育，感覺就是群熱愛小朋友的志工。但他指出最大的爭議就是他們使用的「教材」，教學內容被爆出含有大量宗教意味，還灌輸孩子錯誤的性別意識。

彩虹媽媽的主要教材「青春啟航」中告訴孩子「到了什麼年紀才能和異性交朋友、才能開始喜歡異性」、「婚姻與人際交往應是一男一女」、甚至列出「約會順序表」，還有反對探索自我的性觀念，強調禁慾與守貞等內容。

對此，呱吉表示，交朋友和談戀愛，應看小朋友的個性和自主性，學校應該教導「尊重性別差異和認同」，不應透過錯誤教育，強加有偏見的道德規範給孩子，甚至傳出彩虹媽媽強迫大家不能在早自習時吃早餐，要求大家一起唱聖歌等。

據統計，彩虹媽媽在全台至少700間幼兒園、國中小進行活動，志工人數高達6千人，且至少有8個縣市的教育局曾經分享過他們的活動或合作新聞稿。

呱吉指出，這代表未來可能出現更多因錯誤知識導致的性別霸凌，即便志工們並非出於惡意教導這些資訊，但「無知的善意往往會變成傷人的武器」，對小朋友而言，這些志工們一旦站在台上，本身就具備了權威的性質，和正規老師們發言的影響力差不多。

而台灣的教育對於教材和教學方式一直都有嚴格的審核機制，但彩虹媽媽卻跳過了所有程序，直接影響了教育成果。但若禁止彩虹媽媽進入校園，人力吃緊的問題始終無法解決，也可能造成更多社會問題。

呱吉進一步提出解決方法「直接取消早自習」，到校時間由各校決定，近年也有出現晚到校方案，且台灣已是全球上課時數最長的國家之一。因此讓早自習變成自由學習時間，校方只要採最低限度的安全管理即可，別安排高強度學習活動，就能減少人力需求。

呱吉補充，這個解方只是個想法，還需討論和驗證，盼社會持續關注彩虹媽媽可能對學生的影響。

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