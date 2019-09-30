蔡英文民調領先韓國瑜12％ 中間選民、郭粉支持度韓慘輸

2019-09-30 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘宣布退出2020總統大選後，局勢從原本的蔡郭韓「三角督」轉為「蔡韓對決」，而蔡英文在各家民調都持續領先韓國瑜，而最新民調顯示，蔡英文以47.4%領先韓國瑜的35.3%，而原本郭台銘支持者有11.9%流向蔡英文、8.9%流向韓國瑜，在中間選民部份，蔡英文更是有近五成支持度，比韓國瑜多出3倍。

根據《放言》民調資料顯示，總統大選蔡英文對上韓國瑜為47.4%對35.3%，兩人相差12.1%，中間選民部份則是落差極大，其中48.3%支持蔡英文，只有16.9%支韓國瑜，另有34.8%未表態，蔡英文在中間選民的支持度幾乎達到韓國瑜的3倍之多，其中也包括民眾黨支持者，在柯文哲沒參選的狀況下，多數民眾黨支持者還是支持蔡英文。

另外，若在蔡韓兩人以外分別再加上前立法院長王金平及前副總統呂秀蓮，都對大選都沒有關鍵影響，王金平約有7.9%，呂秀蓮則是4.1%支持率。在副手人選方面，「蔡賴配」只增加1%支持率成為48.7%；「韓朱配」後，支持率增加4.4%，達到39.7%。

本次民調委託山水民意研究股份有限公司執行，訪問日期為9月24、25日，訪問對象為全國各縣市20歲以上成年人，有效樣本為1072人，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7個百分點

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