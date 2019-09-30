高鐵延伸案槓行政院 葉匡時：「騙屏東人選票！」

2019-09-30 11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高鐵延伸屏東案，決定不進高雄市區，交通部表示是毛治國、葉匡時當年時決定的。對此，葉匡時今天出面反駁，他並批「中央為了一時選票，做了倉促決定，這是騙取屏東人選票！」

交通部上週審查高鐵南延案拍板「左營案」，韓國瑜表示路線經過高雄市區，才符合高屏利益；但交通部官員回應說，98年高雄鐵路地下化動工前，是當時的交通部長毛治國、次長葉匡時，決定高鐵不進入高雄火車站。

目前擔任高雄市副市長的葉匡時，昨天在臉書回擊說，當時根本沒有高鐵延伸屏東這個案子，質疑「執政黨為了自己的私利，有必要這樣顛倒是非嗎？」

葉匡時今天更出面說明，他強調，高鐵當初不進入高雄市區，是88年就定案，那時高雄市政府、議會都不贊成高鐵進入高雄市區，因為會有大量拆遷，工程會受干擾。

葉匡時指出，行政院把高鐵屏東延伸案，沒辦法經過高雄車站，怪罪是毛治國當部長、他當政務次長時，「這是不合理的」。

葉匡時也說，高鐵延伸案是否經過高雄市區，時間經過20年，時空變化或許有需要，高市府持開放態度，但這涉及財力支出、國土規劃等考量，不應輕率決定，應充分論證，考量長期交通與經濟發展，並與高雄、屏東的地方民意充分討論。

他抱怨說，這件案子，高市府只有被通知兩次去開會，9月10日與27日，高市府沒有充分時間準備，也沒有充分時間表達立場。

葉匡時強調，如果高鐵真的要延伸，應該要進入高雄市區，且不一定要用高鐵延伸的方法，如果能加速捷運路網，讓高捷橘線能從鳳山延伸到屏東、或高捷紅線能從小港延伸到林園、潮州，尤其是目前財政困難下，對高高屏未來交通發展，會更有績效。

葉匡時也批說：「中央為了一時選票，做了倉促決定，這是騙取屏東人選票！」，呼籲行政院懸崖勒馬，多聽取專業與地方的意見。

不過，媒體詢問葉匡時說，那捷運橘線延伸到屏東、紅線延伸到潮州，這兩個案子有評估過經費嗎？

葉匡時愣了一下，找旁邊的交通局長鄭永祥救援，鄭表示，捷運局目前有規劃案在評估，目前是初步階段，為了屏東未來，中央可以考量。

媒體又問說，市府會到行政院反映，或行文給行政院嗎？葉匡時回說：「行政院會只是形式，我們講什麼話都是狗吠火車」，院長在最後說「了解，請各單位評估」就結束了，這就是為什麼盧秀燕後還都不去了？「而且行文去有用嗎？」

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