協助港人維護權利 台灣律師團號召人手加入

2019-09-29 21:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣律師組成「香港抗爭者支援工作台灣義務律師團」，為需要到台灣尋求庇護的香港人提供法律協助。律師薛欽峰今天表示，義務律師團已有十幾位律師加入，「但我們需要更多律師加入協助這場運動！」盼一直為民主、人權和法治奮鬥的台灣，也為香港的民主、人權和法治奮鬥。

「929台港大遊行：撐港反極權」今在下午遊行後，於台北立法院旁舉行撐香港晚會。由台灣律師組成「香港抗爭者支援工作台灣義務律師團」登上舞台，並準備了寫有律師團telegram帳號的手板，希望盡力協助香港朋友。

律師薛欽峰代表發言說，如果有港人朋友需要到台灣庇護，律師團將提供法律協助，若有在運動中權利受到侵害，律師團也會提供協助。

薛欽峰也公開號召說，現在已經有十幾位律師加入律師團，「但我們需要更多律師加入，協助這場運動！」

薛欽峰感慨說，他和香港法律界保持聯繫十幾年，以往香港律師們對香港法治還是有很大信心，認為即使沒有民主，法治還是能保障權利，但是最近他再遇到香港律師，「他們都很緊張」。被稱作良心的香港大律師公會，更已經舉行三度黑衣遊行，創下了香港法律界歷史紀錄，也反映香港法律面臨很大的淪落危機。

薛欽峰說，台灣走過白色恐怖，面對司法改革等做得不夠好，還有許多空間，但現在香港是很好的法律基礎面臨可能一夕間被摧毀殆盡，「不能容忍這種事情發生」，盼一直為民主、人權和法治奮鬥的台灣，也為香港的民主、人權和法治奮鬥。

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