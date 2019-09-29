果凍粉台中快閃 先唸誦「心經」祈福

2019-09-29 19:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕鴻海集團創辦人郭台銘已宣布不參選明年總統大選，並退出國民黨，但支持他的「果凍粉」（郭粉）仍不死心，今天下午於台中市逢甲大學舉辦快閃，高呼口號要求郭台銘參選到底，有趣的是，他們還先唸誦心經，為郭台銘之母祈福，活動發起人黃馬忙說，希望郭董堅持到11月，不要輕言放棄，「未來有什麼狀況，我們很難預料」。

今天於逢甲大學校門前舉辦快閃的「果凍粉」人數僅約10人，加入簽名的路人亦不多，他們高舉「郭媽媽早日康復」、「郭台銘不要放棄」、「媽祖要你守信用」的字牌，高喊「總統郭台銘，台灣一定贏」，並呼籲路人踴躍簽名支持郭台銘選總統。

發起活動的黃馬忙說，幕僚提供給郭台銘的意見或民調，不一定正確，果凍粉希望郭董堅持到11月，希望他諾言，永不放棄，也希望果凍粉能走上街頭，於各地遍地開花，郭台銘辦公室也知道他們的快閃活動，並給予正面肯定，他們認為「不信初衷喚不回，為台灣阿銘（郭台銘）請命」，至於郭董把重心放到立委選舉，他們這些果凍粉認為不妥，立法院是搓湯圓、各政黨喬來喬去的地方，最後仍回到政黨與藍綠問題，唯有參選總統，才能花揮母雞帶小雞的功能。

這群果凍粉於快閃前，先唸誦心經，為郭台銘之母祈福，之後唱「感恩的心」，歷時20多分鐘結束。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法