929台港萬人大遊行 學生高喊：齊上齊落

2019-09-29 16:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕「Taiwan with HongKong！」公民及學生團體發起「929台港大遊行」，聲援香港反送中運動，各團體皆感念香港為爭民主自由、反抗中共極權暴力，更親見曾一起上課的香港學生被捕，激怒青年學子熱血，即使跨海也要聲援，今齊聲向社會高呼：「台港學生齊上齊落！」

929台港大遊行今下午有破萬人不怕風雨，齊聚台北市立法院，並從4點從台北市立法院預計展開2小時街頭遊行，眾人黑衣、撐傘，緩步卻堅定的行走，預計將走到台北車站、西門町等鬧區，向世界高喊：「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油、台灣人加油！」

台灣青年民主協會秘書長張育萌行前表示，香港反送中從5、6月歷經逾百日，港人用鮮血、傷口喚起關注，但港府對卻追求民主自由的普世價值，竟遭香港警察用暴力對待，過程中看見國家暴力，香港爭取的是最基本的人權，與不被國家機器威脅，五大訴求中，更重要是希望香港要能「真普選」，才能真正脫離中國北京政府壓迫，解決如今爭議。

台灣學生聯合會理事陳估熊表示，今年香港反送中開始，就在全台各地發起各項聲援集會，包含成功大學、中山大學、雲林科技大學等8校都在撐香港，不料之後發生台灣藝術大學、東吳大學、東華大學等來台港生竟被港警逮捕，無法回台上課，高呼「要跟香港同學一起開學上課、港台同學齊上齊落！」

而下午香港歌手何韻詩來到929台北市集會現場，竟遭蒙面男子潑紅漆，讓台灣公民陣線發起人江旻諺說，直說，自己手上也殘留被潑到紅色油漆，批在台灣還有這麼多中共的協力者，用暴力行為攻擊香港學生，甚至攻擊台灣人，更可想而知在香港反送中運動中，港警的暴力比這次紅漆更嚴重，痛批：「這就是一國兩制的真相」，是中共講出的虛假承諾，台灣人不會相信一國兩制謊言。

由在台香港學生、畢業生等組成的香港邊城青年成員Justin也在台上哽咽，感激現場聲援民眾今天下大雨仍上街支持，但致歉還沒有勇氣脫下口罩，無法告知眾人真實名字，因為未來還須面對極權、無能政府，只能如此才可保護自己與家人，但港民從未想過將面臨如此惡劣的政權，更有不少港人擔心政治檢控，逃來台灣，香港局勢每況愈下，台灣成香港人離開家園的避風港，盼台灣能有完整庇護機制，成為香港抗爭的大後方，讓港人更安心的對抗極權前線。

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