中市青荷總會挺韓 李佳芬：從沒總統候選人被這樣抹黑

2019-09-29 18:37

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中紅黑派為展現大團結力挺韓國瑜，今日前總統府資政廖了以當台中市青荷聯合總會長，在沙鹿開會員大會，成立韓國瑜台中市青荷總會後援會，李佳芬代表韓國瑜到場，她致詞指稱被一直被抹黑，她和韓國瑜互相打氣安慰，歷史上從沒中華民國總統候選人被這樣撲天蓋地抹黑，但她絕不相信，黑暗面可以戰勝光明面，不管怎麼汙衊，她和韓國瑜會光明磊落站在這裡，不是為自己功成名就，而是為了台灣，為了讓中華民國更好。

今日紅黑派大老包括台中前後任議長顏清標、張清堂、張清照、林敏霖和立委顏寬恒等人到場，眾人高呼韓國瑜凍蒜，並稱李佳芬是第一夫人。顏清標表示，大家總統要選韓國瑜，總統選舉一定要贏，立委全壘打，眾人高呼凍蒜。

李佳芬說，她和韓國瑜只有一個目標，希望百姓安居樂業，國泰民安，風調雨順，政治人物要接地氣，應不斷關心了解基層，台灣整體環境在亞洲地區嚴重落後，韓國瑜參選沒有特別的個人欲望，盼讓中華民國更好。

李佳芬說，很久沒看到小時候的國旗旗海飄揚畫面，今年國慶日大家很期待看到此畫面，因為看到國旗會看到國家未來發展方向，堅信自由民主，需要各行各業興盛，所有人受到公平對待，所有政治人物真心誠意對百姓負責，這是公僕的定義。

李佳芬說，韓國瑜9月8日在新北市活動中指出的捍衛中華民國、永遠支持中華文化、台灣的自由民主社會、莫忘世上苦人多。她10餘分致詞獲得台下熱烈掌聲回應。民眾並稱李佳芬第一夫人，紛紛與他合照。

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