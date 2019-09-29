對抗納粹中國 港獨先鋒陳浩天籲組「台港聯盟」

29日中午陳浩天參加IR Taiwan舉辦的「獨立自決，台港活路」人權餐會。（記者羅綺攝）

2019-09-29 14:29

〔記者羅綺／台北報導〕港獨先鋒、香港民族黨創始人陳浩天（Andy Chan Ho Tin）29日中午參加IR Taiwan舉辦的「獨立自決，台港活路」人權餐會，並呼籲台灣組成「台港聯盟」，一同對抗納粹中國（Chinazi）。

陳浩天表示，中國以國家至上、極端民族主義、侵略周邊國家、建集中營，並配合現代的高科技，已經成為比當年德國納粹更恐怖、更大的威脅。

陳浩天指出，香港也有類似集中營的新屋嶺拘留中心，有一名男子因拒絕交出電話密碼，而被港警性侵、虐待，刑求30多小時，這就是納粹中國的一國兩制，台灣要嗎？

陳浩天說：「沒有人想到香港會發生這樣的事情，你們可以肯定這不會發生在台灣嗎？還在講一國兩制、自貿區的人，要不是共諜，要不就是too simple, sometimes naive， 太天真了」。

陳浩天強調，在香港最前線擋子彈、擋催淚瓦斯的學生，希望台灣會成為時代革命的一份子；這場時代革命並非只屬於香港人，而是屬於這個時代每一個擁抱自由的人。時代革命的戰場不只在香港，也在台灣，因為台灣也是納粹中國的目標，也受納粹中國的威脅，台灣人必須走出來，一起抗爭。

陳浩天呼籲台灣，一、承認中國就是納粹Chinazi，一同發動輿論攻勢；二、限制香港警察跟直系家屬入境，因為解放軍及武警已經混在其中，必定會危害台灣人的安全；三、取締中國學者、學生聯合會等受納粹中國直接控制的間諜組織；四、遣返動手攻擊台、港生的中國學生。

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