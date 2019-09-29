是否要再幫韓國瑜站台？馬英九︰沒有問題

2019-09-29 13:50

〔記者俞肇福／新北報導〕前總統馬英九日前為國民黨總統參選人韓國瑜造勢活動站台時，遭台下韓國瑜支持者鼓譟打斷發言，有媒體26日報導，馬英九未來將不再幫韓國瑜站台；馬英九今天參加在瑞芳舉辦的「2019第三屆國際扶輪慈善公益路跑」被問到是否會再幫韓國瑜站台？馬英九回答說︰「沒有問題，沒有問題」。

馬英九8日為韓國瑜新北造勢活動站台，馬英九致詞尚未結束，卻因韓國瑜到場，馬英九遭韓國瑜支持者鼓譟被迫中斷講話，韓國瑜事後致電馬英九道歉，更在15日大陸台商秋節聯誼茶會上主動擁抱馬英九，營造藍營大團結氛圍。

不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，大家都期待幫韓國瑜加分，但如果去站台卻發生韓粉鼓譟、噓聲，他們會審慎評估是否再參加；馬韓關係似乎陷入僵局，讓藍營支持者好焦慮。

馬英九今早到瑞芳參加國際扶輪社公益路跑，受到熱烈歡迎，許多跑友爭相和他拍照，還有人要與他握手，馬英九都來者不拒；被記者堵訪他，「大家都很關心你還會幫韓國瑜站台嗎？」，馬英九回答，「沒有問題，沒有問題」，記者再問「所以外面傳言不實是嗎？」馬英九笑而不答，在一旁的「安得烈食物銀行」執行長羅紹和補充說明是「今天天氣沒有問題」，馬英九在維安人員陪同下快步離去。

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