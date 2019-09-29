黃捷今告韓粉 警鎖定4人涉案

2019-09-29 13:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量議員黃捷昨參加鳳山區公所主辦的九九重陽活動，在市長韓國瑜前腳離開後，遭到韓粉包圍辱罵「垃圾」，黃捷今提告韓粉以正視聽，鳳山警方已鎖定3男1女涉案，全案朝向公然侮辱罪嫌偵辦。

鳳山警分局偵查隊長郭家峰表示，黃捷今到警局提告，警方已受理報案，初步調閱現場錄影畫面，鎖定3男1女涉案，過濾清查身分中，也將擴大清查，是否有漏網之魚。

據了解，警方根據影像查訪地方人士，目前4人身分仍待查，呼籲民眾踴躍提供線索，協助警方盡速通知4人到案說明，以便儘速釐清案情，將全案移請高雄地檢署偵辦。

鳳山警方也主動詢問黃捷要不要申請隨扈，不過黃捷尚未提出申請，目前仍在考慮中，警方將針對黃捷服務處等地加強巡邏，以確保黃捷人身安全。

警方呼籲民眾冷靜、理性，尊重不一樣的聲音，若有言行舉止逾越法律規定，警方一定依法究辦。

市長韓國瑜昨參加鳳山區公所舉辦九九重陽活動，開心與長輩合唱甜蜜蜜，不料韓國瑜前腳才剛離開，媒體訪問時代力量議員黃捷，卻遭多名韓粉亂入，公然辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至作勢打人，經媒體出言制止，警方護送黃捷離去。

黃捷譴責暴力，今到鳳山警分局提告，要讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值，民進黨議員李喬如、李雅慧、黃秋媖、鄭孟洳到場聲援，給予黃捷溫暖擁抱，幫黃捷加油打氣。

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