「我Mayor錯」直播 「還我市長」鋼鐵韓粉call in：我道歉

2019-09-29 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕曾怒嗆高雄市長韓國瑜「Mayor您真的不要再秀下限」的知名《英雄聯盟》實況主湯米，昨（29）日以「我Mayor錯」為題開直播，開放觀眾call in暢所欲言。其中有位在今年六都電競賽中因韓缺席而喊出「還我市長」的陳先生現身說法，更向高雄市民道歉，因為他當初把票投給了韓。

湯米的直播《我Mayor錯》中，特別節錄出陳先生的精彩片段。直播到call in環節時，陳先生開頭便以「我就是那位到高雄六都現場喊還我市長那位先生」介紹自己，他更應要求在直播中「原音重現」，引起聊天室和主持人歡聲雷動。

「還我市長」這句話會讓民眾耳熟能詳，是因上月舉辦的六都電競賽，韓國瑜「放鳥」主辦，在比賽當天北上宣布國政顧問團，讓代為出席的副市長陳雄文遭到民眾嗆「還我市長」，讓這句話瞬間爆紅。

直播中，陳先生喊完還我市長後，便向所有高雄市民道歉，他透露自己曾是「鋼鐵韓粉」，也把票投給韓。他坦言，比賽當天令他相當痛心，因他在韓的粉專留言「為什麼六都其他市長都有出席，台南市長遲到但還是有來，姍姍來遲總比姍姍不來好！為什麼韓市長就是不來呢」。

不料他馬上就遭到許多韓粉圍剿，質問他「總統都沒到了憑什麼市長也要到」、「你打電競比賽都要市長出席，那你吃飯要不要市長餵」，很快他就把留言刪除了。

對於韓說要打造電競首都，在高雄生活26年的陳先生表示，請韓用「白紙黑字」寫下來，湯米還嘲諷「那你可以先抽號碼牌」。最後，陳先生希望他曾喊出的口號「還我市長」不會變成「還我總統」。

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