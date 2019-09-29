黃捷對韓粉「開吉」了！ 民進黨議員要韓國瑜譴責暴力

2019-09-29 10:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量議員黃捷昨遭韓粉公然侮辱「垃圾」，她今到鳳山警分局提告，並譴責暴力，強調要讓社會知道，高雄不是一言堂，議員質詢市長是天經地義的事情。

民進黨議員李喬如等人到場聲援，強調這是高雄史上首次在市政活動、議事廳攻擊議員的暴力行為，要求市長韓國瑜約束韓粉行為，出面公開譴責暴力。

韓國瑜昨參加鳳山區公所舉辦九九重陽活動，開心與長輩合唱甜蜜蜜，不料韓國瑜前腳才剛離開，媒體訪問時代力量議員黃捷，卻遭多名韓粉亂入，公然辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至作勢打人，經媒體出言制止，警方護送黃捷離去。

黃捷譴責暴力，今到鳳山警分局提告，要讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值，民進黨議員李喬如、李雅慧、黃秋媖、鄭孟洳到場聲援，給予黃捷溫暖擁抱，幫黃捷加油打氣。

黃捷表示，韓粉近趨瘋狂不斷，越靠她越近，指著她的鼻子罵「垃圾」很多次，其實這已不是第一次，有議員收到恐嚇信、議員服務處，還有議員家人被威脅，甚至有韓粉衝到議會裡面，衝到民進黨團裡面，罵議員「臭三八」，已嚴重影響議員在議會裡面正常質詢。

黃捷指出，這除了攸關她個人的榮辱以外，更重要的是在高雄市怎麼會發生這樣的事情，已經超出大家討論市政的範圍，為什麼要對議員進行人身攻擊，而不是針對市政內容來討論，如果真的希望高雄好，應該是一個理性對話的空間，而不是先把這些議員都嚇跑了，無法在議會表達不同意見，這不是市民之福，應該尊重不同的聲音，在高雄才是一個多元城市的展現。

黃捷說，今天多名議員來聲援她，其實不只是聲援她，她們也是受害者，因為大家都曾經遭受到這樣的污辱、這樣的恐嚇和威脅，今提起公然侮辱告訴，不只是一個警示，更重要的意義是要讓高雄回歸一個正常的議員質詢市長是天經地義的事情狀態。

黃捷呼籲韓國瑜高喊愛與包容訴求，應先從約束韓粉開始，而不是他總是在造勢的時候，先煽動民眾說你們將仇恨來煽動社會，只會製造更多對立、更多矛盾，然後分化我們的社會，而不是他所謂的愛與包容，結果又無法約束支持者，放任他的支持者對不支持他，或者是對他提出質詢的議員，採取人身攻擊，甚至恐嚇的方式。

黃捷說，提告除了要求韓粉道歉外，更重要的意義要讓他們知道，社會不應該是這個樣子，他們要真的有虛心檢討，達到一個警惕的作用，讓大家在討論事情的時候，大家都是人啊！對她一直罵垃圾時，她也會難過，也是會覺得很受傷，她覺得做的事情是對的，也很用心準備施政質詢內容，韓粉可以針對內容來討論，那些有助於高雄進步，而不是一直對她做人身攻擊，然後說她就是垃圾，否定她整個做議員工作的職責，有點太過份。

媒體問她事情發生在市政行程，黃捷說，昨天因為她的團隊放假，她自己跑行程，接下來如果還會有越來越多這種瘋狂的人的行動發生的話，她會更注意她的自身安全。

鳳山警分局鎖定3男1女偵辦，全案朝向公然侮辱罪嫌偵辦。

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