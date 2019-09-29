跟郭董見面要他支持韓？吳敦義：我不能隨便亂講

2019-09-29 10:36

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義今表示，鴻海創辦人郭台銘已經離開國民黨，好聚好散，郭若去幫台灣民眾黨立委參選人站台，沒有人能干涉﹔吳也強調，願與郭台銘見面，兩人本來就是好朋友，但「會不會跟他說支持韓國瑜？」吳僅說：「這個我不能隨便亂講」。

吳敦義今早到松山慈惠堂出席第23屆全國松柏獎頒獎大會。對於郭台銘退出國民黨後打算幫台灣民眾黨立委參選人站台，吳敦義說，沒有什麼怎麼辦，郭雖然過去是國民黨員，貢獻很多，既然當前已經離開國民黨，好聚好散。

吳敦義表示，郭台銘過去對國家跟國民黨的貢獻跟愛護，懷感激之心，而且郭也是主張堅定熱愛中華民國的人，中華民國是自由民主法治的國家，政黨也是自由民主法治的政黨，郭現在不是國民黨員，如果對於熱愛中華民國的政黨去站台，任何人也不能干涉，只要郭不為反對中華民國的政黨站台，那就值得尊敬，沒什麼好批評。

吳敦義也說，他並不擔心，郭也講過好聚好散，同時也有很多合作的機會，只要同時熱愛中華民國，希望維持兩岸和平穩定發展，重視蒼生的生活，能夠讓民眾更有錢、過更好的生活，「我們是殊途同歸」，沒有什麼不「搭軋」的事。

對於是否願意跟郭台銘見面？吳敦義指出，他當行政院長時，郭與夫人曾馨瑩結婚時，他也是女方的介紹人，本來就是很熟的老朋友，只要有適當的時間，「我很樂意跟他（郭）見面」共同商討怎麼樣能夠更堅定維護中華民國。

但與郭台銘見面時會不會跟郭說支持韓國瑜？吳敦義則直呼「這個我不能隨便亂講」，因為還沒有面對面談，「我不能講說希望他（郭）支持誰，不希望支持誰，這個我不能隨便干預」。

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