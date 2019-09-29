高市文化局長推「事務官」壯聲勢 陳瓊華：公務機關的白色恐怖

2019-09-29 09:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文化局長林思伶日前帶領文化局官員一字排開，拿著各種字牌指出文化事務不該成為政治鬥爭工具；前高市行政暨國際處長陳瓊華指出，前、後任局長主張不同，兩個對打就好，為何扯到事務官，這不是公務機關白色恐怖、是什麼？

陳瓊華指出，有老大（朋友）東問「你知道某某事喔？」、西問「你知道誰吧？」，

她納悶之餘上網追查，才發覺真的漏掉這場「高雄版的文化慘案」。

她形容，一位少為文化、不為局務站出來捍衛和行銷的文化局長，一站出來就是帶著事務官排一排幫她壯聲勢、回攻前局長，還有比這更悲劇、更粗暴的事？竟然是發生在最講究生命情調和細緻度的文化機構。

陳瓊華認為，前、後任局長容有意見與主張不同，你們兩個對打就好，我們這種外人不會吭聲，但為什麼要扯到事務官？你叫事務官站，他們敢不站嗎？這不是公務機關的白色恐怖，是什麼？煎熬同仁的文化局長會懂文化？懂生命？懂正義？

陳瓊華強調，自己是高雄人、也是你執教的輔大校友，要譴責文化局長，因為文化局長正在迫害、恐嚇市府公務員。

陳瓊華的批判來自於上週，高市文化局發出聲明，指新市府團隊上任迄今，文化局不斷被抹黑及相關質疑，近來包括大港開唱、庄頭藝穗節、約聘僱人員平時考核及電影「返校」宣傳等議題，皆遭無限上綱，扭曲事實。

為釐清事實並不容同仁努力遭抺煞，高雄市文化局長林思伶日前（23）率領相關主管出面說清楚、講明白；林思伶強調，文化局各項施政及業務可受檢視及公評，惟文化事務不應成為政治鬥爭的工具，勿因政治立場不同而以訛傳訛，無限上綱，文化局不是政治提款機，盼各界回歸公共事務的理性監督與討論！

除了聲明，文化局更秀出一張林思伶帶領事務官一字排開的照片，引發外界議論，也被質疑強推事務官上火線。

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