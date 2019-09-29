賴品妤「公主頭」賣萌敬禮 網友：昭和時期日系偶像

2019-09-29 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨昨日（28）於圓山大飯店舉辦33週年黨慶，參選新北市立委的「太陽花女戰神」賴品妤，也綁著公主頭的青春模樣入場，全代會上賣萌敬禮，也讓網友在事後將此段影片瘋傳，說賴品妤簡直是「昭和時期日系偶像」。

綜合媒體報導，民進黨全代會上，邀請了全台立委提名人上台。而至新北市第12選區參選人賴品妤上台時，她綁著氣質公主頭造型，高舉雙手打招呼、邊跑邊跳到舞台正中央，而敬禮時擺出青春氣息的pose，讓全場為之驚呼。

賴品妤青春洋溢的登場，也讓後方其他參選人感染歡樂，邊看邊笑、拍手叫好。事後，賴品妤在全代會「偶像系」敬禮影片也讓網友們為之瘋傳，更讚她根本就是「昭和時期日系偶像」。

「前老闆」立委林昶佐也分享該段影片，寫道「這個人在昶辦的日常，大家全都懂了」，不禁引人發笑，網友們也留言問「你們辦公室是不是有什麼神秘力量」，還有網友開玩笑說「一定是老闆耳濡目染造就的」，更是有許多網友表示賴品妤此番動作「超可愛」。

賴品妤27日在記者會上也提及，要送給民進黨的話就是「不忘初心」，並表示加入選戰主要有2大理由，2020選舉將影響台灣未來往哪邊走，自己本來就是政治工作者，所以願意出來參選，另外自己是新北市出身，希望有機會能回到故鄉服務，「2020台灣要贏、七星要贏要選品妤」。

賴品妤在民進黨立委徵召記者會上「頭」入選戰後，一夕爆紅。而她先前在太陽花學運時的形象，被外界封為「太陽花女戰神」，日後還成為林昶佐辦公室的助理，甚至自嘲自己是「立院童工」。熱愛cosplay的她，也有專門分享作品的臉書粉絲團。清新脫俗且多變的形象，讓賴品妤在此次選戰中成為「嬌點」。

林昶佐貼文

民進黨28日在圓山飯店舉行全國黨員代表大會，黨籍立委提名人賴品妤（前右）等也一一亮相，爭取曝光。（資料照，記者張嘉明攝）

賴品妤熱愛cosplay，曾扮演過遊戲「英雄聯盟」女團K/DA凱莎。（圖翻攝自總一 Souichi Cosplay）

賴品妤在街頭走競選行程。（翻攝自賴品妤臉書）

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