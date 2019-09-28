遭韓粉包圍罵「垃圾」 黃捷明早10點赴鳳山分局提告！

2019-09-28 20:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量議員黃捷今早受訪，卻遭多名韓粉亂入，公然辱罵黃捷「垃圾」，黃捷譴責暴力，將於明天上午10時到鳳山警分局提告，要讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值。

高雄市長韓國瑜今參加鳳山區公所舉辦的九九重陽活動，開心與長輩合唱甜蜜蜜，不料韓國瑜前腳才剛離開，媒體訪問時代力量議員黃捷，卻遭多名韓粉亂入，公然辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至意圖上前打人，經媒體出言制止，報警護送黃捷離去。

黃捷表示，早上多位韓粉包圍她，對她辱罵多次「垃圾」，說「沒水準」、「最沒品」，對著她比倒讚，甚至越罵越靠近，作勢要動手。個人榮辱是小事，但韓粉這些不理性的行為已經不是第一次，衝進議會罵議員「臭三八」、寄恐嚇信到服務處，甚至威脅議員的家人，都已經嚴重影響議員進行市政監督的工作了。

她說，議員在議事廳進行市政質詢是她的責任，若對她的表現不滿意，我一定虛心接受、努力傾聽學習，但這些人不針對市政討論，只是不斷對她進行人身攻擊，並無助社會和諧更對高雄進步沒有幫助，她我決定要向韓粉提吿，必須讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值。

黃捷再次呼籲韓市長，你最在乎的「愛與包容」請從約束你的支持者開始，而不是由你帶頭煽動仇恨，也放任支持者進行恐嚇和威脅！

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