牽手歌唱撐香港 中部公民高喊：台灣加油、香港加油

2019-09-28 18:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部多個公民團體今天下午在市民廣場舉行「We:connect 護台抗中／牽手歌唱撐香港」活動，眾人合唱《願榮光歸香港》、《你甘有聽著咱唱歌》，高喊「光復香港、時代革命」的口號，表達對香港反極權的支持。

28、29日全球有59個城市發起「全球連線．對抗極權」行動，中部公民團體包括全面罷免、台灣公民幹細胞、彰化縣磺溪文化永續協會、好民文化行動協會，今天下午4點起在市民廣場舉辦「We:connect護台抗中／牽手歌唱撐香港」活動，約有1000多名市民來「聲援」，眾人用國、台、粵語高喊台灣加油、香港加油，「光復香港、時代革命」。

立委洪慈庸也到場聲援，她說，自己也身為人母，台灣與香港緊緊相連，同樣面對中國極權的威脅，台灣人一定要撐住香港，台灣的民主自由是經過流血流淚而得，一定要撐香港護台灣。

好民文化行動協會副理事長林芳如說，香港百萬人上街反送中後，這3個多月來，台中的透過各種形式的活動聲援，目前台中的地下道連儂牆也是台灣唯一的地下道連儂牆，聲援香港追求民主。

林芳如說，台灣的民主自由並非從天而降，過去喊台獨是要被軍法審判，今天我們為香港歌唱不夠，請民眾明天到台北去參加929「撐港反極權」大遊行，讓今日民主台灣成為明日自由香港。

一名港生說，千萬不要以為香港發生的事情只會影響香港，台灣跟香港是連在一起的，民主人權自由是普世價值，台港是同一陣線。

另名香港朋友也說，5年前香港雨傘革命，香港人用和平示威，卻換來更暴力的鎮壓手段。元朗事件跟太子站的事件，讓他們發現，香港警察對黑社會容忍，卻對手無寸鐵的百姓暴力毆打，他們也要跟台灣民眾說，如果台灣沒有民主，現在發生在香港的事情，發生在台灣！

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