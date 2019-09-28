韓國瑜看《返校》 管仁健：請帶這人看其父親當年暴行

2019-09-28 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（28）日前往影城觀看電影《返校》，他表示，高雄市政府以行動支持國片，樂意陪伴青年開拓文創、電影和電視市場。對此，文史工作者管仁健表示，請韓國瑜去看《返校》時，一定還要帶前台北縣長周錫瑋一同前往，看他父親周書府對於當年的暴行，「是忘記了？還是害怕想起來？」

《返校》上映後佳評如潮，為振興青年創新創意與高雄市電影產業，高雄市府青年局於台鋁MLD影城舉辦電影欣賞會，韓國瑜今天出席表示，很多年輕人對電影、電視藝術有無窮創作力，很需要市場支持，市府樂意陪伴青年朋友一起開拓文創、電影、電視市場，但他卻完全避談片中白色恐怖背景。

對於韓國瑜前往觀看《返校》，管仁健在臉書表示，「提醒鄉民一件事，白國鋒絕不是馬英九，也絕不是韓國瑜。當年馬英九只是個無恥的校園抓扒仔，拿著相機跟蹤偷拍其他台灣同鄉會的同學。當年韓國瑜也只是個無法無天的眷村流氓，專門結夥勒索戀愛稅的小混混之一，絕對不是能在翠華中學裡冷血殺人的教官白國鋒。」

管仁健說，有這麼大權力能殺人的白國鋒是誰？能這麼狠毒殺人不眨眼的白國鋒又是誰？就是綠島屠夫周書府，現在每天在當韓國瑜「背後靈」的虎哥（周錫瑋），他那個被政治犯稱為綠島屠夫的爸爸。

管仁健強調，拜託韓國瑜去看《返校》時，一定還要帶周錫瑋一同前往，「看看這些畜生對於當年的暴行，是忘記了？還是害怕想起來？」

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