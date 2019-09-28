韓國瑜看《返校》 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（28）日前往台鋁MLD影城觀看電影《返校》，韓表示，高雄市政府以行動支持國片，樂意陪伴青年開拓文創、電影和電視市場。對此，臉書專頁「Wecare高雄」砲轟韓「把返校當極權惡霸漂白水」。

《返校》上映後佳評如潮，為振興青年創新創意與高雄市電影產業，高雄市府青年局於台鋁MLD影城舉辦電影欣賞會，韓國瑜出席表示，很多年輕人對電影、電視藝術有無窮創作力，很需要市場支持，市府樂意陪伴青年朋友一起開拓文創、電影、電視市場。

電影《返校》中有句熱門台詞「你是忘記了，還是害怕想起來？」臉書專頁「Wecare高雄」稱韓是終於想起來了，《返校》能幫選舉加分，所以今天要進入闃黑電影院，面對你的黨國帶給台灣的暗黑歷史，並把返校當成極權惡霸漂白水。

貼文批評韓的「抽籤質詢」制度，指出韓閹割議員監督權的隔天就看《返校》，有時間進影廳撐片長102分鐘，為自己漂白、抹上認同民主自由的假妝，那配合你6點下班而減少的540分鐘議員質詢要不要還給民主、還給市民？

「Wecare高雄」更提到「大港開唱」停辦一事，將韓國瑜比喻為站在校門口檢查學生書包、檢查學生思想的教官，批韓看完後是否會「想起你的政權殺了13年來多少年輕生命大聲唱的『大港開唱』」。

針對韓國瑜近日的挖石油之亂，貼文寫道，挖石油、摩天輪、賽馬、賽車、阿諾、不落跑，過去，你都忘了「《返校》後，你就真的都記得了嗎？」狠酸韓尚未兌現的口號。

文末更提醒韓國瑜「2019年10月31日高雄市議會市政總質詢」，稱278萬高雄市民等你，希望你不要忘了，如果請假、不見了，2020年1月11日後，台灣人會讓你害怕想起這一切。

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