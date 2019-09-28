郭粉泣訴遭韓粉霸凌 邀郭董合唱「隱形的翅膀」

2019-09-28 16:22

［記者陳昀／台北報導］已宣布不角逐2020總統的鴻海創辦人郭台銘下午在台北三創生活園區舉辦首場「感恩見面會」，郭粉代表輪流上台發表感謝，泣訴被韓粉霸凌的過程，並邀郭台銘上台合唱「隱形的翅膀」，希望郭能飛進總統府，並繼續用翅膀保護大家。

感恩見面會由郭台銘幕僚高虹安、媒體人楊文嘉主持，前國民黨立委周守訓、盧嘉辰及馬政府政務委員朱雲鵬也都與會列席。

上台分享的「台中老虎軍團」第一分隊隊長張大興指出，顧連署站時常常被韓粉罵，但他的信念就是「相信郭台銘，台灣一定贏」，在國民黨初選看到郭台銘一直端牛肉，推出0到6歲國家養等，國民黨總統參選人韓國瑜卻提出征服宇宙、發大財、塞子，完全是胡說八道，「我認為他瘋了，郭董贏了！郭粉的頭腦是經濟、知識，韓粉的頭腦裝什麼我也不知道！」

另一位郭粉代表徐家銘是身心障礙者，他說自己看到郭台銘要參選總統時覺得好佩服，在臉書表態時卻遭到韓粉霸凌，期間父親進入安寧病房、過世，韓粉還留言說「你這不肖子氣死爸爸了」，還有人羞辱他的身障身分說他只是個「糞便製造機」。

主持人楊文嘉也泣訴說，自己的小孩是最苦命的孩子，只因為孩子的父親是楊文嘉、母親是黃光芹，有韓粉傳孩子的照片說這是遺照，讓他們飽受威脅，這群霸凌份子的「總司令」最近還拚命告人，所幸過程中桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜都曾打電話關懷，他難忘侯友宜告訴他「就算這不是你跟光芹的孩子，任何一個新北的小孩都不能被威脅」。

郭台銘也在徐家銘邀請下上台合唱「隱形的翅膀」，徐家銘表示，希望郭台銘能用隱形的翅膀飛進總統府，並繼續照顧弱勢；郭台銘也說：「我在家裡練了幾次，唱起來蠻有含義，這歌挑得蠻好」，也不忘問：「有沒有字幕？」唱完第一遍還下台一一握手，頗有演唱會氛圍。

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