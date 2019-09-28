首場感恩見面會 郭台銘領唱國歌開場

2019-09-28 15:03

［記者陳昀／台北報導］已決定不角逐2020總統的鴻海創辦人郭台銘，下午在台北三創生活園區舉辦首場「感恩見面會」，郭台銘一出場即帶領一千名在場「郭粉」共同領唱國歌。

郭台銘出場時身著淺灰色西裝、白色襯衫搭配花紋領帶，與雙躍關懷成長協會在台上共同領唱國歌並向國旗行禮，禮成後郭並未發言，但回座位時看到不少郭粉熱烈歡呼，仍停留腳步致意。

首場「感恩見面會」共開放1000個名額，不到30分鐘就全數額滿，因此開放臉書直播抽獎，活動包含唱國歌、幕僚真心話及郭董真心話、專家政經論等。

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