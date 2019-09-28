全國獅友北部後援會成立 蔡總統點名這3派人馬要團結

2019-09-28 14:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕2020大選在即，總統蔡英文今出席「全國獅友北部後援會」成立大會，除了再度細數執政成績，也呼籲現場支持者幫忙3件事情，包括多多宣揚政績、澄清假訊息及團結，「不管是台灣派、中華民國派還是中華民國台灣派，我們都要團結在一起！」

蔡英文上午到台北市大直典華參加「全國獅友北部後援會」成立大會，包括吳怡農、謝佩芬、阮昭雄、呂孫綾、何志偉、蔡沐霖、張銘佑、高嘉瑜等民進黨立委參選人也到場參與，希望發揮母雞帶小雞效果。蔡英文致詞時透露，自己在總統府接見最多的就是獅子會的好朋友，並一一點名感謝獅子會幹部。

蔡英文不忘細數上任後的執政成績單，強調今年經濟成長率可望是亞洲四小龍第一名，不但有大量台商回台投資、超過6千億資金回流，外商也不斷加碼投資，大型半導體廠商除了投資本業也投資綠電，台灣一定要掌握機會，可以為經濟發展打下良好基礎。

除了經濟表現，蔡英文也提到社會福利成績，表示政府積極照顧一些還沒調適好、還沒有足夠收入的朋友，「這個政府是有史以來花最多資源跟心血去做福利照顧的政府」，包括長照2.0明年將投入400億照顧老人家，也包括0到2歲的托嬰與2到6歲的托兒。

蔡英文強調，這個政府沒有債留子孫，都是精打細算，明年將是22年來首次政府歲入、歲出達到平衡，這是有史以來最注重財政紀律的政府。

對於目前台灣面對的各種壓力，蔡英文強調：「我們不挑釁，我們也不冒進，但台灣人有台灣人的價值與尊嚴，這些就是執政者要替台灣人民堅持的地方！」她也向支持者喊話，希望大家相信她，「我們會把台灣人的尊嚴與主權顧好，這件事情就交給蔡英文！」

蔡英文也向現場支持者請託，希望大家能幫忙3件事情，其一是要多多幫她宣揚政績，告訴大家政府做了哪些努力；其二是要幫忙澄清假訊息跟謠言，防止這些假訊息傷害台灣民主與選舉；其三是要團結，不管是台灣派、中華民國派或中華民國台灣派，都要團結撐住壓力。

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