國民黨同意註銷郭台銘黨籍 郭辦：感謝

2019-09-28 13:53

〔記者張慧雯／台北報導〕針對國民黨同意註銷郭台銘黨籍，郭台銘辦公室今（28）日則回應「感謝，也能理解週三中常會吳主席是出於善意的慰留本意」。

郭辦聲明稿中指出，對於國民黨吳敦義主席願意尊重郭台銘先生的個人意願，同意批准退黨申請案，郭台銘表示感謝，也能理解週三中常會吳主席出於善意的慰留本意。

郭辦也表示，至此郭台銘先生和國民黨關係已正式劃下句點！郭台銘先生從今以後將海闊天空，沒有政黨的束縛，卻擁有更大空間能為中華民國的未來和發展，盡個人最大的心力！祝福國民黨，大家一起加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法