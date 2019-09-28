中山大學連儂牆遭中客破壞 陳其邁說話了

2019-09-28 12:55

〔記者黃建華／高雄報導〕行政院副院長陳其邁上午南下高雄市出席2019年第8屆總統盃全國太極拳錦標賽時，被問及中山大學連儂牆遭中客破壞一事，他強調，台灣是民主、自由國家，假如有任何暴力侵害言論自由的行為，政府決不寬貸。

此外，陳其邁也對「大港開唱」及高雄市議會「抽籤質詢」等事件表達其看法，他認為，「大港開唱」是台灣最大的民間音樂祭，而且非常成功，很多年輕人都非常喜歡，假如帶著政黨的顏色，將「大港開唱」很多不同的獨立樂團講成下流或不入流，這是以偏概全，用政治的眼光或角度來看，應該把「大港音樂祭」還給高雄人、還給文化人，這比較重要。

而對於最近高雄市議會護航、抽籤質詢等亂象，陳其邁也說，議會假如是為了個人、不顧程序正義，或是剝奪議會監督權利，對市民來講都不是好事。人民選了議員，就希望他們能夠表達民眾的意見，所以從過去，不論是在大會的質詢，通常有時候假如人數眾多，首長待到晚上9點、甚至是12點，這都是很平常的事情。

他認為，假如議員的權利可以用這種抽籤的方式來剝奪，這恐怕不是一個好的例子。

媒體也問及他對「返校」這部電影的看法，陳其邁說，這是一部敘述在過去國民黨威權統治、白色恐怖時期，是遊戲劇作改編的電影，也描寫當時這些白色恐怖受害家屬的一些想法。這對於台灣在轉型正義的過程裡面，如何面對歷史、深刻反省，是一部相當好的電影，所以很多人看了都掉下眼淚，他相信這是過去很多台灣人共同的記憶。

陳其邁說，我們要誠實面對歷史，記取教訓，讓台灣能夠更和諧，只有面對歷史的真相，才會有原諒及和解，是一部相當好的一部電影，他滿喜歡的。

被問及對韓市長要去看「返校」一事的看法，陳其邁說，「返校」描述台灣白色恐怖時期，是一部相當好的電影，對於台灣轉型正義是非常好的事情，不論是過去或現在的年輕人，這部電影都值得一看，看完電影會有很多的感觸。

至於中山大學的連儂牆遭中客破壞一事，陳其邁也強調，政府的態度非常清楚，台灣是一個自由、民主的國家，言論自由在台灣受到高度保障，假如有任何暴力或違法行為，政府絕不寬貸。他要再三強調，我們歡迎所有旅客，包括中國旅客來台灣旅遊，體驗台灣的風景及自由的氣味，但假如涉及違反台灣法律的事情，我們還是要依法行政。

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