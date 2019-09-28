高鐵南延經費分10年編列 蘇揆：建設留子孫

2019-09-28 12:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院長蘇貞昌今參訪「台灣國際水週」時，被問到關於高鐵南延相關問題，他指出，預算上分10年編列，不是很重的負擔，這是建設留子孫而非債留子孫。至於高市府稱希望重新評估路線，蘇則回應，4條路線高市府本來就表示都開放、支持，都有紀錄可查。

蘇貞昌說，蔡政府最厲害的就是這幾年來一直為民眾減輕稅賦，今年納稅時大家就超有感，一直也有很多利多政策，包括各年齡、各行各業、各族群都有感，而且不但能夠預算平衡，還能做到年度有剩餘，像去年就剩餘1000多億，明年的預算甚至達到歲入歲出22年來首次平衡。

至於高鐵的預算問題，蘇貞昌解釋，共分10年來編列，所以並不是很重的負擔，國家要建設就要有魄力、遠見，而這個做法不但不會債留子孫，反而是建設留子孫，所帶來的發展跟效益、區域平衡、軌道運輸升級都是很重要的事。

對於核定路線似乎不符合高雄市所屬意路線，蘇貞昌回應，高雄市捷運已經做了，鐵路地下化也已經完成，火車站興建新的且也已經啟用，如果還讓高鐵重新挖地下進入，要拆多少房子、大樓，到時候帶來的抗爭跟人民財產損害衝擊，那是不得了的工程。

蘇貞昌說明，之所以可行性評估專案將4條路線評估後，採取左營案，就是從各方面評估可行才做。至於要到小港機場的話，有高捷紅線，甚至可以到林園 、屏東新園東港、潮州等地，所以重大建設是要看整盤，而不是只看一個地方。

蘇貞昌更提到，高雄市秘書長在9月10日，代表高市府出席在屏東的「高鐵延伸說明會」時，他也表示對4條路線都採開放態度，都支持，媒體都有紀錄，大家可以看看，如果現在又要講其他的話，應該要尊重專業路線選擇才對，至於路線早已在評估，講10天定案這是外行話。

蘇貞昌補充，他這些年從政資歷，深深覺得，規劃要有遠見、決定要有魄力、執行要有效率，而現在政府正在這樣做。

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