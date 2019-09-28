出席教師節活動 吳敦義稱：國民黨明年重返執政撥亂反正

2019-09-28 12:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席由國民黨舉辦的「928教師節『吾愛吾師』」座談會致詞時表示，教師節是非常神聖、值得慶祝的重要節慶，師道始終是中華民族重要的傳統，只要尊重教師，才能真正讓師道有尊嚴，教育也比較容易成功，社會也才會成功、和諧，而且不論退休或在職的軍、公、教、警、消，也同樣都要被尊重，明年一月國民黨如果有機會重返執政，就有辦法撥亂反正。

吳敦義表示，好在國民黨在去年已經打下很不錯的基礎，九合一選舉結果大致上符合目標，22個縣市政府有15個為國民黨籍，縣市議會則有19個議長為國民黨籍，目前中華民國台、澎、金、馬國民黨的治理人口達到1500萬，國民黨明年重返執政後，一定要返還軍、公、教、警、消的榮譽尊嚴與應有的對待。

他並強調，國民黨重返執政後，要重新建構四大支柱，以維持中華民國光明正大、前程錦繡的重要基礎，也就是廉能而有效率的政府與議會，重造一個繁榮均富的經濟、合理處理政府稅制，公益和諧的社會，以及在「一中各表的九二共識」基礎上兩岸維持和平穩定發展局面。

活動現場包括有「全國退休教師聯盟」、「全國軍公教警消權益保護協會」、「新北市教育產業工會」、「台北市學校教育產業工會」等團體幹部代表出席，並各自表達「榮耀教師」、「變色節日」，「尊敬教師、崇尚教育」、「還我教師尊嚴、課綱回歸教育」，「落實課綱精神、增置教師員額」、「提升基金績效、依法切實撥補」，以及「課綱配套不足、親師生均受害」等訴求。

立法院國民黨團總召曾銘宗、國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政也到場與這些團體一起呼喊「課綱亂改」、「教師年金」、「教育尊嚴」、「九二八教師節吾愛吾師」等口號。

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