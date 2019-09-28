列不分區立委 吳敦義：我會考量

2019-09-28 11:45

〔記者施曉光／台北報導〕針對外界關切是否列入不分區立委，國民黨主席吳敦義今天上午受訪時回應，那是有人建議，他會思考，「我不能一口拒絕或接受，我會考量」﹔至於媒體追問是否列不分區第一名，未來爭取國會龍頭？他說，「通通沒有什麼第幾或第一，我目前還在思考，我究竟是不是要參與，還在考慮當中。」

對於前國民黨主席洪秀柱先前呼籲黨內大老應該到參選艱困選區立委，吳敦義表示，「那要看你的戶籍，要看你的狀況，不一定是說那一個一定要到那裡去」，對於洪秀柱要求不分區應禮讓黨內年輕人，吳敦義則說，「那些都是在全盤考量當中，不分區的人選也要選擇他的資歷，過去歷練與貢獻，他忠於中國國民黨，從來不變節的節操，能掀起支持中國國民黨更多的人。」

此外，對於有媒體操作議題希望促成國民黨總統參選人韓國瑜擔任第一副主席，加入黨務運作，吳敦義表示，「現在沒有」，因為黨副主席兼秘書長曾永權就是首席副主席，還擔任韓國瑜的競選總幹事，「所以他（韓）不必重複了」。

吳敦義並澄清，在很早以前黨內還沒有決定總統人選時，那時候也還沒有特定對象，他確實曾說如果總統參選人認為有必要，可以擔任第一副主席，「但現在實際上就不必重疊了」，而且目前距離明年1月11日投票時間緊迫，韓國瑜不可能每週出席中常會，「所以不必耗費他的時間與精力」。

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