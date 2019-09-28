「早起」祭孔 韓國瑜：歷朝歷代大事、內心非常激動

2019-09-28 11:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晨6點30分左右即提早抵達高雄左營孔廟，7點準時參與祭孔大典；他事後被問到這麼早就起床時指出，這是表達一個敬意，時間早沒關係，且祭孔是歷朝歷代重要大事，覺得內心非常激動。

高雄市紀念大成至聖孔子誕辰2569週年釋奠典禮，今上午7點於左營孔廟舉行，高雄市長韓國瑜擔任正獻官，舊城國小、鼎金國中及左營高中250名師生組成禮儀隊伍，分別擔任禮、舞、樂生及通亞贊，廟埕晴朗無雲。

儀式約進行40分鐘許，1名與祭者中暑暈倒，由文化局工作人員扶至場邊休息；由於禮、樂手生穿著古服曝曬豔陽，以往曾發生中暑事件，此次暈倒的國中主任站在場邊與祭，並未穿禮服，醫護人員推測可能是空腹、睡眠不夠引起。

韓國瑜是後被問及「很早起床」時指出，這是表達一個敬意時間早沒關係，他同時強調祭孔是一件大事，兩千五百年來只要每年9月28日，歷朝歷代都非常重視。

他指出，整個中華文文化以孔孟思想為代表，孔子不但是教育家、思想家、哲學家，尤其孔子50歲後，開始著手易經的解釋，這都對整個中華民族文化、所有中華民族每個小老百姓的思想、生活、教育影響很大；所以祭孔向來是歷朝歷代重要大事，今天祭孔覺得內心非常激動，早起完全沒有影響。

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